سقوط عنصر إجرامي أثناء قيادة سيارة بداخلها 70 كيلو حشيش و5 بنادق بمطروح

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرا إجراميا بمطروح وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بقصد الإتجار.. قدرت قيمتها المالية بحوالى 6 ملايين جنيه.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم.. وبحوزته (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 بنادق خرطوش).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 6 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.