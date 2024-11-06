الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين القاهرة ومدينة تيرانا الألبانية لتعزيز التعاون التجاري

جانب من توقيع التعاون،
جانب من توقيع التعاون، فيتو
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وقع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وإريون فيليأى عمدة مدينة تيرانا عاصمة جمهورية ألبانيا بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة،  ومدينة تيرانا وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى.

 

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ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافى بين القاهرة وتيرانا من خلال الغرف التجارية، وتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية في كلا البلدين،  وتعزيز التعاون الأكاديمي من خلال تبادل الطلاب والمدرسين،  وتوفير التدريب للباحثين والأكاديميين وطلبة الدكتوراة من الجامعات والمراكز البحثية في كلٍ من القاهرة وتيرانا.
شهد حفل التوقيع سفير ألبانيا بالقاهرة وعدد من أعضاء وفد دولة ألبانيا المشارك بالمنتدى الحضرى العالمى.


ويشهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الاحتفالية التى تنظمها محافظة القاهرة للمشاركين بالمنتدى الحضرى العالمى بحديقة الأزهر مساء اليوم، ضمن فعاليات المدينة  المقامة على هامش استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي.

وستتضمن الاحتفالية معرضًا للحرف التراثية،  وفقرات فنية فولكلورية، وسيتم تقديم المأكولات الشعبية لضيوف المنتدى والحضور بالمجان للتعرف على الثقافة المصرية.
 

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