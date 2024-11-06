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أخبار مصر

وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك مهم للحكومة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية

وزيرة البيئة ياسمين
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير"  ، المنعقد ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180 دولة، والذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًّا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور إبراهيم صابر  محافظ القاهرة، جان بيير - الأمين العام لمجموعة UGLG-Africa،تشين يونج  عمدة مدينة نانجينغ، إلسور ميتشين عمدة قازان بروسيا، بابلو أجيلار ممثل المكسيك.

وأكدت  وزيرة البيئة في كلمتها أن دمج المناخ وصون الطبيعة في إعادة تأهيل المناطق الحضرية جزء من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مراعاة الجزء البيئي في إعادة تأهيل المناطق القديمة، ومنها نموذج حديقة الفسطاط الذي أصبح موقعًا مميزًا يضم مناطق خضراء واسعة ومطاعم ومتنزهات بعد أن كان سابقًا مقلبًا كبيرًا يضج بالمخلفات ويؤثر على حياة قاطنيه.

وأوضحت وزيرة البيئة ان تجربة تطوير منطقة الفسطاط تضمنت عددًا من الاعتبارات من خلال عملية فنية طويلة، وهي كيفية نقل المخلفات، وآليات اعادة تأهيل الأرض، وضمان أمان قاطني المنطقة في استخدام المكان مرة أخرى، مشيرة إلى أن الفيديو التسجيلي الذي تم عرضه "من العشوائيات إلى الروعة ـ تحويل القاهرة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية المستوى"، وقدم نماذج كثيرة أخرى.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إشراك القطاع الخاص في اعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيا ومنها تحويل مقلب السلام العشوائي الذي شهد العديد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات، الى متنزه عام يعتمد على الطاقة الشمسية واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات كجزء من الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.

كما لفتت وزيرة البيئة لأهمية مراعاة البعد الاجتماعي في إعادة تأهيل مختلف المناطق ومنها المقالب العشوائية، فإعادة التأهيل تهدف تقديم حياة كريمة للناس من خلال بيئة صحية وتحقيق البعد البيئي، لذا حرصت وزارة البيئة ان يكون البعد الاجتماعي جزء اصيل في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المختلفة، حيث يتم خلالها الاستماع لاحتياجات للمجتمعات المحلية.

وتحدثت ايضًا عن اهتمام وزارة البيئة بإشراك المجتمعات المحلية في عملية تطوير المحميات الطبيعية، باعتبارهم شريك أساسي في عملية التطوير والصون، حيث من المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا العام الانتهاء من تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع المحلي بها، والتي تم إشراك سكانها في تصميم البيوت المطورة بالنظر إلى عاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم.

وشددت وزيرة البيئة على أن “الطبيعة والإنسان والبيئة هم المكون الأساسي لحياتنا سواء قرية أو مدينة أو محمية طبيعية، والحكومة المصرية ملتزمة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها".  

جدير بالذكر أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المراكز الحضرية التاريخية وتنشيطها بما يتماشى مع ضرورة التنمية المستدامة من خلال مشاركة الحلول العملية من جميع أنحاء العالم،كما  يتناول جهود المدن ومنظمات الحفاظ على التراث في حماية مواقع التراث الثقافي مع تعزيز التقدم الاقتصادي، بالإضافة إلى التأكيد على الفوائد المتعددة فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تجلبها تلك مشاريع، وقد استعرضت الوزيرة وجهة نظر البيئة حول تأثير الحفاظ على التراث التاريخي على البيئة المحيطة كمناطق عين الصيرة وحديقة الأزهر وحدائق الفسطاط.

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