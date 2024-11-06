الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الموعد والمرشحين، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الرماية

اتحاد الرماية
اتحاد الرماية

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية اجتماعًا هامًّا اليوم الأربعاء، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

موعد انتخابات اتحاد الرماية

ومن المقرر أن ينطلق اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الرماية في الـ11 صباحا، في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات اتحاد الرماية كل من:

منصب الرئاسة:

حازم حسني (رئيس الاتحاد الحالي) - مصطفى حمدي - محمد الشاذلي

منصب العضوية:

عماد عليش - عبد الرازق محمد - خالد العقاد - محمود عبدالله - مصطفى أحنيش - خالد البهتيمي - السيد مخيمر - محمد عسكر - محمد سليمان - حسين يوسف - أحمد العمراوي - إسلام علي - نها العيسوي - حلمي الأعصر - إسلام غنيم - شريف علي - ياسر العاصي.

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الرماية طبقًا للائحة من رئيس و7 أعضاء، وتضم الجمعية العمومية 19 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرماية اتحاد الرماية انتخابات اتحاد الرماية حازم حسني مصطفي حمدي

مواد متعلقة

مصطفى أحنيش يعود لانتخابات اتحاد الرماية

مصطفى حمدي: خطة طموحة للنهوض بمستوى منتخبات الرماية

انتخابات الرماية، صراع ثلاثي على مقعد الرئاسة

اتحاد الرماية يكشف حقيقة انسحاب لاعب مصري من أولمبياد باريس بسبب إصابته للحكم

الأكثر قراءة

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حملة ترامب تعلن فوزه بالرئاسة

بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي، ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في فلوريدا

أخبار مصر: ترامب على أعتاب البيت الأبيض، أنصاره يبدأون الاحتفال، فضيحة لـ هاريس بكاميرا هاتفها، قفزة للدولار وتراجع الذهب

فوكس نيوز: فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية

ليفربول يغرد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة بطلي 2024 و2023

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

منوعات

المزيد

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads