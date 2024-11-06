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إرسال إنذارات الغياب، تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة للمدارس

سعيد عطية مدير مديرية
سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
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تفقد صباح اليوم سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية سير العملية التعليمية بإدارة العمرانية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومعالي محافظ الجيزة.

كما تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدارس (هدى شعراوي الإعدادية بنات، أحمد عرابي الثانوية بنات، الشهيد الرائد أحمد جمال الفقي الابتدائية، أحمد زويل الرسمية للغات، ومصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات).

وتابع: الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، وتابع الكثافات الطلابية داخل الفصول والمكتبة، وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين والنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء.

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وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة تقليل الكثافات عن ٤٩ طالب وطالبة، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

 كما شدد على حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات ونزول لجان متابعات يوميا، وكذلك التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم،  والتنبيه مشددًا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا، وعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة وكيفية عمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم.

وأكد على تأمين الشاشات بمدارس التعليم الثانوي، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم.

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مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظ الجيزة

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