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مدير تعليم الجيزة يحيل أخصائيات اجتماعيات للشئون القانونية لعدم تطبيق لائحة الانضباط

أشرف سلومة، مدير
أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فيتو

 قرر أشرف سلومة، مدير تعليم الجيزة تحويل عدد من الأخصائيات الاجتماعيات بمدرسة الوراق الثانوية بنات إلى الشئون القانونية.

جاء هذا القرار نتيجة لعدم التزام الأخصائيات بتطبيق لائحة الانضباط المدرسية، مما أثر سلبًا على الانضباط داخل المدرسة وتسبب في العديد من المشاكل.

تحويل أخصائيات اجتماعيات للشئون القانونية لعدم تطبيق لائحة الانضباط

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لجميع الطالبات، مشيرًا إلى أن أي تقصير في تطبيق اللوائح والقوانين لن يمر مرور الكرام.

وأوضح المصدر أن التحويل إلى الشئون القانونية هو إجراء أولي، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى بحق الأخصائيات المخالفات، وذلك حسب نتائج التحقيق.

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