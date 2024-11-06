الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

اسعاف
اسعاف

لقى شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، جراء حادث انقلاب موتوسيكل بوسط مدينة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء.

تفاصيل الواقعة 


تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع شاب يدعى رامي رؤوف حكيم يبلغ من 25 عامًا، إثر انقلاب موتوسيكل كان يقوده بناحية شارع رمسيس بدائرة قسم شرطة الأقصر.


وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم ندب مفتش الصحة لاستخراج التصريح بالدفن وتسليم الجثمان إلى أسرته لنقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.


تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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