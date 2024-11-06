تهذيب الأشجار ورفع 12 طن أتربة غرب الأقصر
تابع العميد أحمد الهوارى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، جهود إدارة النظافة والتجميل والزراعة فى أعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار، حيث تم استكمال العمل في تهذيب وتقليم الأشجار بالطريق السريع.
مركز ومدينة أرمنت
وجرى رفع ناتج التهذيب، ورفع 12 طن قمامة ومخلفات أتربة بمنطقة المراعزة الشرقية ناحية البلك وباب الرى بنجع دنقل، فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والقرى.
ونفذت أعمال النظافة والتهذيب تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ومشرفى النظافة والتجميل ومعدات المركز، يأتي ذلك في إطار اهتمام رئيس مركز ومدينة أرمنت بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة أرمنت ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.
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