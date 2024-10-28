الإثنين 28 أكتوبر 2024
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محافظات

تدشين أول رحلة طيران لشركة خاصة من مطار أسوان الدولى إلى أبو سمبل (صور)

افواج سياحية فى مطار
افواج سياحية فى مطار اسوان

 أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين ليكون فى توديع الأفواج السياحية من جنسيات مختلفة، بالورود والهدايا التذكارية، حيث تم تدشين أول رحلة طيران لإحدى شركات الطيران الخاصة من مطار أسوان الدولى إلى مطار أبو سمبل التى ستقلهم الطائرة.

 وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد الباز مدير مطار أسوان الدولى، والطيار أحمد شنن رئيس الشركة، بالورود والهدايا التذكارية.

أهمية تنظيم رحلات الطيران 

 وأكد محافظ أسوان على أهمية تنظيم رحلات طيران بين أسوان وكل من أبو سمبل والأقصر والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب من أجل تسهيل الحركة السياحية بين مقاصد السياحة المصرية المختلفة مما يساهم فى زيادة التدفقات للسائحين، وبالتالى زيادة عدد الليالى السياحية وحجم الاستفادة من صناعة السياحة.

وأضاف أن المحافظة حريصة على دعم ومساندة كافة جهود الوزارات والهيئات المختلفة لزيادة عدد رحلات الطيران الداخلية والشارتر القادمة مباشرة من مطارات الدول الأوروبية إلى أسوان، ومنها مطار مدريد بدولة أسبانيا الصديقة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن هناك توجيهات للمسئولين بالجهات المعنية لتهيئة كافة الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام هذه الأفواج السياحية الزائرة للإستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية، وتقديم كافة التسهيلات التى تساهم فى اطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى، مؤكدًا أنه تم تكليف المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة للإرتقاء بمستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الجمالى والحضارى المشرف الذى يليق بتاريخ ومكانة أفضل مقصد سياحى عالمى.

 

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​ أسوان السياحة الغردقة مطار أبوسمبل

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