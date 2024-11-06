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رياضة

أول تعليق من دياز بعد تسجيله هاتريك في شباك باير ليفركوزن

دياز
دياز

 أعرب لويس دياز نجم ليفربول عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على باير ليفركوزن 4-0 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة بمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقدم النجم الكولومبي واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله إلى ليفربول، حيث سجل ثلاثة أهداف، رغم أنه لعب كمهاجم صريح، وهو الذي اعتاد التواجد بمركز الجناح الأيسر.

وقال دياز في تصريحات لشبكة أمازون برايم: "الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على النقاط الثلاث في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا، حتى نتمكن من مواصلة التقدم في المسابقة".


وأضاف دياز: "لقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية مع المدرب الجديد سلوت، ولم يكن من السهل عليه أن يأتي ويحل محل يورجن كلوب، نأمل أن يكون لدينا شيء لنظهره في نهاية الموسم".

وتابع: "لدينا لاعبون من الطراز العالي في جميع أنحاء الملعب واستمتعت حقًا باللعب في هذا المركز، أنا سعيد فقط بالتواجد على أرض الملعب".

وأكمل تعليقا على الهاتريك: "أحتاج إلى الذهاب والبحث عن تلك الكرة الآن لأنني بحاجة إلى الاحتفاظ بها في مكان خاص في المنزل".

 

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