ليفربول يغرد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة بطلي 2024 و2023

ترتيب دوري أبطال أوروبا، أسفرت مباريات اليوم الأول بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت مساء الثلاثاء، عن مفاجآت كبيرة أبرزها هزيمة فريقي ريال مدريد بطل نسخة 2024 ومانشستر سيتي بطل نسخة 2023.

وشهد الثلاثاء إقامة 9 مباريات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، كان أبرزها لقاء ليفربول وباير ليفركوزن، ريال مدريد وميلان، مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، إلى جانب يوفنتوس وليل.



ونجح ليفربول في تحقيق الفوز على ليفركوزن بأربعة أهداف دون رد، وسقط ريال مدريد أمام ميلان بنتيجة 3/1، كما خسر مانشستر سيتي أمام لشبونة بنتيجة 4/1، وتعادل يوفنتوس مع ليل.

وتقام 9 مباريات اليوم الأربعاء، على رأسها لقاء برشلونة والنجم الأحمر، باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، آرسنال وإنتر ميلان، بايرن ميونخ وبنفيكا، بالإضافة إلى أستون فيلا وكلوب بروج.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم



1- ليفربول، 12 نقطة. ( 4 مباريات)

2- سبورتينج لشبونة، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

3- موناكو، 10 نقاط. ( 4 مباريات)

4- بوروسيا دورتموند، 9 نقاط. ( 4 مباريات)

5- أستون فيلا، 9 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

6- مانشستر سيتي، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

7- بريست، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

8- إنتر ميلان، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

9- آرسنال، 7 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

10- يوفنتوس، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

11- باير ليفركوزن، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

12- ليل، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

13- سيلتيك، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

14- دينامو زغرب، 7 نقاط. ( 4 مباريات)

15- برشلونة، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

16- بنفيكا، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

17- ريال مدريد، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

18- ميلان، 6 نقاط. ( 4 مباريات)

19- فينورد، 6 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

20- أتالانتا، 5 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

21- آيندهوفن، 5 نقاط. ( 4 مباريات)

22- شتوتجارت، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

23- باريس سان جيرمان، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

24- سبارتا براج، 4 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

25- بايرن ميونخ، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

26- جيرونا، 3 نقاط. ( 4 مباريات)

27- كلوب بروج، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

28- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

29- شاختار، نقطة (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

30- بولونيا، نقطة. ( 4 مباريات)

31- لايبزيج، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

32- شتروم جراتس، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

33- النجم الأحمر، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

34- سالزبورج، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

35- يونج بويز، بدون نقاط (لم يخض مباراته الرابعة بعد).

36- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط. ( 4 مباريات)

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1).