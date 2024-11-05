رحلات لدعم الأطفال مرضى السرطان بأورام الأقصر (صور)

استقبلت مستشفى أورام الأقصر لعلاج السرطان بالمجان، أول رحلة من رحلات الشتاء لوفد من المتبرعين من مختلف أنحاء محافظات مصر، لإدخال البهجة والدعم المعنوي لمرضى السرطان من أبناء محافظات الصعيد.

مرضى السرطان



ولدي وصول وفد المتبرعين فى زيارتهم الداعمة للمستشفى رافقهم قيادات مستشفى اورام الأقصر، مقدمين لهم التحية على دورهم الكبير في سلسلة الزيارات للتبرع لصالح مرضى السرطان بالصعيد ودعمهم في مسيرة العلاج المجانية بالمستشفى.



وعبر وفد المتبرعين خلال جولاتهم على أقسام المستشفى سعادتهم بالتواجد وسط المرضي، وزارو قسم الاستقبال وغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي، عن سعادتهم الكبيرة بزيارة المستشفي لما لمسوه من مستوى طبي متقدم وتجهيزات عالمية، مؤكدين على أنهم مستمرون في دعم المستشفي خلال الفترة المقبلة بجمع التبرعات وتقديم كافة وسائل الدعم لعلاج أبناء الصعيد بالمجان من السرطان.



ومن جانبه رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لأورام الأقصر، بوفد المتبرعين لزيارة المستشفى وتقديم الدعم المادى والمعنوى الذى يصب لصالح مرضى السرطان في المستشفى والمساهمة في رفع نسب الشفاء العاجل للمرضى.

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