الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يوجه بمراجعة لافتات المنشآت التجارية وتطبيق الهوية البصرية

الأقصر
الأقصر

أصدر المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر قرارا بشأن التزام الشركة صاحبة الامتياز الاعلاني بمدينة الأقصر بتطبيق عناصر الهوية البصرية في تنفيذ كافة أعمالها وتحديدا الأعمال الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والادارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر.

الهوية البصرية للأقصر 


كما وجه محافظ الأقصر تعليماته للسادة رؤساء الأحياء بمراجعة كافة اللافتات بالمنشآت التجارية والإدارية في مدينة الأقصر من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الاقصر في لوحاتها الاعلانية.


يأتي ذلك في إطار تطبيق مفهوم الهوية البصرية لمدينة الأقصر، والذي يهدف إلى الدعاية والترويج السياحي لها خاصة في مطلع الموسم السياحي الشتوي الحالي.

 

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