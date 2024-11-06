إحالة سائق للجنايات بتهمة دهس شاب في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة سائق بتهمة دهس شاب أسفل عجلات سيارة ملاكي بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية.

كان تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير أحد الأشخاص بدائرة القسم اصطدم به قائد سيارة وفر هاربًا مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.