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رياضة

زوجة لاعب ريال مدريد تهاجم أنشيلوتي بعد ثلاثية ميلان

أنشيلوتي
أنشيلوتي

هاجمت مينا بونينو زوجة الأوروجواياني فيدي فالفيردي، لاعب خط وسط ريال مدريد،  المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي، بعد الخسارة ضد ميلان 3-1، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات مرحلة الدوري، بدوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

زوجة لاعب ريال مدريد تفتح النار علي أنشيلوتي

ونشرت مينا بونينو تغريدة حادة قالت فيها: "لو قلت ما أفكر فيه سيزجون بي في السجن"، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
 

وأضافت: "متى سيفهمون مرة واحدة وإلى الأبد أنه ليس جناحًا؟".

وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

 

وكان أنشيلوتي قرر استبدال فالفيردي بين الشوطين، حيث كانت النتيجة 2-1 لصالح ميلان، وأشرك كامافينجا بدلًا منه.

 

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