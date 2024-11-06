الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

ننشر مواعيد قطارات السادات الجديدة

كفر داود
كفر داود

 نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد، تفاصيل خط سير ومواعيد قطار السادات الجديدة لخدمة الركاب بعد الإقبال الكبير على  ركوب القطار من قبل المواطنين.

 

مواعيد قطار السادات 

• تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10 يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 يصل محطة بشتيل الساعة 19:15 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

 

• تشغيل قطار 792 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 09:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 793 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10 يصل محطة السادات الساعة 12:05 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 794 السادات / كفر داوود حيث يقوم من محطة السادات 13:00 يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 795 كفر داوود / السادات حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45 ويصل محطة السادات الساعة 15:40 بتركيب ( 5 عربات تحيا مصر ) كالجدول المرفق.

 وأكدت الهيئة  أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين وحيث تتميز المناطق التي يمر عليها خط كفر داوود السادات بالكثافة السكانية العالية كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء.

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