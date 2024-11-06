تعليم قنا: التزام الحيدة ومراعاة الظروف المرضية فى الندب

شدد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا على التزام الحيدة مع مراعاة الظروف المرضية الملحة والمدعمة بتقارير طبية عند تنفيذ حركات الندب والنقل لسد العجز بين أعضاء هيئة التدريس، وذلك خلال ترأسه اجتماع مديري المراحل التعليمية و موجهي عموم المواد الأساسية ومديري تنسيق التعليم الابتدائي والإعدادي بحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام.

التوسع في العمل بالحصة

وأضاف عنتر أنه لن يتهاون مع زيادة المعدلات أو أي شكوى عن مادة لم يتم تدريسها في ظل توجيهات وزير التربية والتعليم وخطة الوزارة المرنة نحو تكليف معلمين مساعدين جدد والتوسع في العمل بالحصة والاستعانة ببعض المحالين إلى التقاعد، مؤكدًا أن توقيع الموجه العام أو مدير التنسيق إما يمنح حقًا أو يسلبه لذا فينبغي التروي وتحري الدقة التامة وتطبيق التسلسل الإداري.



الجدير بالذكر أن تعليم قنا يحرك يوميًا اوتوبيس طائر لفحص ومراجعة أعمال الإدارات التعليمية ، ومتابعة آلية العمل وسبل حل المشكلات داخل دواوين الإدارات وبعض المدارس المختلفة داخل كل إدارة من أجل تحقيق انضباط إداري بصورة أفضل وتلافي أي ملاحظات يرصدها أعضاء اللجنة المشكلة من متابعة المديرية وأعضاء إدارات مراحل التعليم المختلفة.