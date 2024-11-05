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جامعة سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا عن التنمية المستدامة لمعاوني أعضاء هيئة التدريس

جامعة سوهاج وبرنامج
جامعة سوهاج وبرنامج تدريبي للعاملين

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج برنامجًا تدريبيًا عن التنمية المستدامة في الجامعات  لـ٢٤ مدرسا مساعدا ومعيدا من الكليات المختلفة بالجامعة، وذلك في إطار مبادرة بداية لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،  وتحقيقًا لرسالة الجامعة في تطييق أهداف التنمية المستدامة.

 

النعمانى: الهدف من البرنامج إكساب المشاركين المعارف والمهارات 

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الهدف العام من البرنامج التدريبي هو  إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بالتنمية المستدامة، مع حثهم على تبني أهدافها وتطبيقها في المحاور المختلفة للعمل الجامعي، مشيرًا إلى أن البرنامج اشتمل على تعريف المشاركين بالاستدامة والتنمية المستدامة،  مع مناقشة أهداف التنمية المستدامة المختلفة وآليات تحقيقها.

 

خالد عمران البرنامج تطرق إلى آليات تطبيق التنمية المستدامة 

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والمحاضر بالتدريب، أن البرنامج  تطرق إلى شرح آليات تطبيق التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي التعليم،  كما قام المشاركون بعرض مقترحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم والبحث العلمي ودور الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية لإنجاز ذلك.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه تم تقديم البرنامج على مدار يومين بمعدل ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملًا تطبيق أساليب تدريبية متنوعة تلائم تحقيق أهداف البرنامج، حيث تم مناقشة أهم الجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة شاملة التغيرات المناخية وريادة الأعمال الخضراء والمستدامة والطاقة المستدامة وغيرها.

 

الدكتور حمدى بنهاية البرنامج تم تقييم المتدربين والعناصر 

وجدير بالذكر انه حاضر بالبرنامج التدريبي كلًا من الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، موضحًا أنه بنهاية البرنامج تم تقييم أثر التدريب وتقييم العناصر المختلفة له، كما تم تسليم الشهادات للمشاركين بالبرنامج.

 

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