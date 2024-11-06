أول تعليق من كريستيانو رونالدو الجديد بعد رباعية لشبونة ضد مانشستر سيتي

تحدث مهاجم سبورتنج لشبونة فيكتور جيوكيريز، عن فوز فريقه على ضيفه مانشستر سيتي 4-1 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جيوكيريز، ثلاثية خلال اللقاء، ليقود سبورتنج لشبونة للمركز الثاني مؤقتًا على سلم ترتيب المسابقة.

وقال جيوكيريز في تصريحات للموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "من الجميل دائمًا أن تسجل هدفًا، بل والأفضل أن تسجل ثلاثية. وكان أهم شيء هو الفوز بالمباراة، لذا كانت ليلة رائعة بالنسبة لنا".



وأضاف: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة ولم نبدأ بشكل جيد، كنا نعلم أنهم سيمنحوننا المساحة وكان بوسعنا أن نسجل أكثر من أربعة أهداف، وكان بوسعهم أيضًا أن يسجلوا المزيد".

وتابع: "عليك أن ترفع مستواك عندما تلعب ضد خصوم أفضل، حاولت الاستمرار في القيام بما أجيد فعله".

وعن رحيل المدرب روبن أموريم إلى مانشستر يونايتد، قال المهاجم السويدي: "سنفتقده كثيرًا، لقد قمنا بأشياء مذهلة معًا، سنفتقده والرجال الآخرين في الجهاز الفني الذين سيرحلون، يتعين علينا أن نتطلع إلى الأمام ونواجه التحدي التالي الذي ينتظرنا".

وأشعل السويدي فيكتور جيوكريس، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، سباق هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هاتريك في انتصار فريقه على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-1 مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة.

ورفع اللاعب السويدي رصيده إلى 5 أهداف في البطولة القارية ليتساوى مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني ومتصدر ترتيب الهدافين.

كريستيانو رونالدو الجديد

ويلقب المتابعون اللاعب السويدي بأنه "كريستيانو رونالدو" الجديد خاصة أن الأخير بدأ رحلة التألق بقميص سبورتنغ لشبونة أيضًا قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2003.