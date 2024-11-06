الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في فقء طالب لعين زميلته داخل مدرسة بالعجوزة

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

 تباشر نيابة العجوزة التحقيق في واقعة فقء عين طالبة بالصف السادس الابتدائي على يد زميل لها بإحدى المدارس التي تقع بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة، كما أمرت باستدعاء مدرس الفصل لسماع أقواله.

 

ملابسات فقء عين طالبة بالصف السادس الابتدائي على يد زميل

 وتواصل أجهزة البحث الجنائي بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات فقء عين طالبة بالصف السادس الابتدائي على يد زميل لها بإحدى المدارس التي تقع بدائرة قسم شرطة العجوزة، من خلال فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات والاستماع لشهود العيان.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد إصابة طالبة بالصف السادس الابتدائي، بجرح بالعين، داخل مدرسة بالعجوزة. 

وتبين من خلال التحريات الأولية أن طالب زميل المصابة، تسبب في إصابتها داخل المدرسة، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة العجوزة مديرية أمن الجيزة اخبار الحوادث

الأكثر قراءة

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

حملة ترامب تعلن فوزه بالرئاسة

بعد حصوله على 277 صوتًا بالمجمع الانتخابي، ترامب يلقي كلمة أمام أنصاره في فلوريدا

أخبار مصر: ترامب على أعتاب البيت الأبيض، أنصاره يبدأون الاحتفال، فضيحة لـ هاريس بكاميرا هاتفها، قفزة للدولار وتراجع الذهب

فوكس نيوز: فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية

ليفربول يغرد، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة بطلي 2024 و2023

مع اقتراب ترامب من الفوز، القلق يسيطر على حملة هاريس، ماذا قالت؟

"رونالدو الجديد" أشعلها، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مواجهات اليوم

منوعات

المزيد

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads