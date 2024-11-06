ميلان أول فريق يكرر هذا الرقم أمام ريال مدريد في عقر داره بالأبطال

دوري أبطال أوروبا، حقق ميلان فوزا مثيرا 3-1 على حساب مضيفه ريال مدريد، بملعب الأخير سانتياجو بيرنابيو، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات إن ميلان هو أول فريق يتمكن من تسجيل 3 أهداف ضد ريال مدريد في معقله، وذلك في مرتين بدوري أبطال أوروبا.

ولفتت إلى أن المرة الأولى جاءت في أكتوبر 2009، عندما فاز الروسونيري (3-2) في الجولة الثالثة من دور المجموعات بذلك الموسم.



وآنذاك، تألق البرازيلي ألكسندر باتو وسجل هدفين بجانب هدف لأندريا بيرلو.

ميلان يفوز علي ريال مدريد

وحقق فريق ميلان الإيطالي مفاجاة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.



وسجل لميلان مالك ثياو، ألفارو موراتا، وتيجاني رينديرز في الدقائق (12، 39، و73).

بينما سجل هدف ريال مدريد الوحيد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 6 نقاط في المركز ال17، بينما رفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط في المركز ال18.

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.