ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3100 راكب على متن السفينة AIDABLU (صور)

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء غرب بورسعيد للسفينة السياحية AIDABLU التي ترفع علم"إيطاليا " وعلى متنها 2100 راكب و1000من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد"، والتي تديرها شركة الرحلات البحرية الألمانية AIDA crusies.

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة AIDABLU، فيتو

ويبلغ طول السفينة السالف ذكرها 252مترًا وعرضها 38 مترًا وغاطس 7.3مترًا، وهى مكونة من 15 طابقًا" لتستوعب 2500 راكب فأكثر.



ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة AIDABLU، فيتو

ومن جانبه قال اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية،إن هذه السفينة السياحية العالمية تعد الثالثة التي وصلت الميناء على مدار شهر من العام الجارى، بعد السفينة NIEUW STATENDAM والسفينة MSC LIRICA ليستقبل الميناء أكثر من 6000 سائح، وأضاف أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الإستعداد لإستقبال السفينة معربا" عن سعادته بعودة استقبال السفن السياحية والتى تعد أحد مصادر الدخل القومى.

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة AIDABLU، فيتو



واستقبل السفينة الربان حسين الشاذلى، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد والذي أكد" أن زيارة مثل هذه السفن إلى الموانئ المصرية يؤكد الثقة فى موانئ المنطقة،وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانىء المصرية.

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة AIDABLU، فيتو

يذكر أن السفينة “عايدة ” سوف تغادر الميناء في نفس اليوم عقب نزول الركاب وأفراد الطاقم وتوجههم القاهرة لزيارة المناطق الأثرية والمتاحف المختلفة، ورحلات داخلية بالمحافظة، لاستكمال باقى رحلتهم السياحية إلى ميناء الإسكندرية.

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