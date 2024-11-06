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خارج الحدود

ترامب يتوجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه

حملة ترامب، فيتو
حملة ترامب، فيتو

قال مسؤول في الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، إن ترامب توجه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا لإلقاء كلمة أمام مؤيديه.

وقبل ذلك، قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب لإذاعة محلية في بنسلفانيا إنه إذا فاز بهذه الولاية المهمة سوف يفوز "بكل شيء".

وقال ترامب لبرنامج "ريتش زيولي" في إذاعة توك 1210 في ولاية فيلادلفيا: "إذا فزنا في بنسلفانيا، سوف نفوز بكل شيء".

وأضاف: "سوف نجعل هذه الدولة أعظم مما كانت عليه من قبل، ولكن يتعين عليكم البقاء في الصفوف".

وأكمل: "لا تدعوهم يقومون بإبطائكم. لديكم الحق القانوني المطلق للتصويت لأنه إذا فزنا في بنسلفانيا، إذا فزنا بالكومونولث القديم الجيد، سوف نفوز بكل شيء".

ويشار إلى أن كلًا من ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس يعتبران بنسلفانيا ولاية يجب الفوز بها، في إطار سعيهما للحصول على الـ 270 صوتا المطلوبة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في بنسلفانيا الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) ولكن سوف يسمح للناخبين المصطفين في الطوابير في ذلك الوقت الإدلاء بأصواتهم.

وأفرزت النتائج الأولية لأصوات المجمع الانتخابي حصد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على  232 صوتا مقابل 216  لمنافسته الديمقراطية  كامالا هاريس، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بالم بيتش بولاية فلوريدا الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنسلفانيا كامالا هاريس

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