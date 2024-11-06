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ثقافة وفنون

أسما إبراهيم: "عرض الموسم التاسع من حبر سري خارج رمضان"

أسما إبراهيم، فيتو
أسما إبراهيم، فيتو

 كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن موعد عرض الموسم التاسع من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

 

برنامج حبر سري الجزء التاسع 

 وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو: "إن الموسم التاسع من برنامج حبري من المقرر عرضه خارج المارثون الرمضاني لعام 2025، متمنية أن الجزء التاسع ينال إعجاب المشاهدين 

وأعلنت أسما إبراهيم عن وجود فقرات جديدة في الموسم الجديد من حبر سري، والذي تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمجال الرياضي.

  من ناحية أخرى كانت قد علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم

 

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ فيتو: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح لأنه برنامج بقى ليه اسم والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

 

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