الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب ليفربول يمتدح محمد صلاح: يستطيع تكرار ما فعله ميسي ورونالدو

محمد صلاح وسلوت،
محمد صلاح وسلوت، فيتو

 أشاد الهولندي آرني سلوت مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم الدولي المصري محمد صلاح، قبل مواجهة اليوم الثلاثاء، أمام باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

قال سلوت في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "محمد صلاح قادر على فعل ما فعله ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث التأثير والعمر".

وأضاف المدرب الهولندي: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن صلاح سيتراجع من حيث المستوى. هذا ليس ما نراه من حيث أرقامه وأدائه أثناء اللعب".

 

وبشأن انتهاء عقد محمد صلاح في شهر يونيو المقبل، علق سلوت: "لم أتحدث عن هذا الأمر معه، عقد صلاح سينتهي في نهاية الموسم. ستتواصل هذه الشائعات طالما أن مستقبله غير واضح، لكن هناك تركيز كامل على المباريات".

 

وتابع: "محمد صلاح في مكانة جيدة للغاية في الوقت الحالي مثلما كان منذ انتقاله إلى ليفربول قبل 7 أعوام".

وواصل: "ما يهمني كيف يلعب صلاح وما يقوله داخل غرف الملابس لتحفيز زملائه لتحقيق الفوز، وليس مهمًا كيف تفسرون منشوراته".

وأشار إلى أنه لم يتحدث مع صلاح سوى عن مباراة باير ليفركوزن، موضحًا أنه يتمنى تحقيق الفوز في لقاء دوري الأبطال.

ويعتقد سلوت أن محمد صلاح لا يعاني أي تراجع بدني رغم تخطيه الثلاثين عامًا، ويستطيع السير على نهج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذين يواصلان اللعب رغم الاقتراب من الأربعين عاما.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد صلاح آرني سلوت ليفربول ليفركوزن صلاح سلوت

مواد متعلقة

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد باير ليفركوزن، موقف محمد صلاح

تعليق مثير من مدرب ليفربول على تغريدة محمد صلاح الغامضة

الأكثر قراءة

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

قفزة جنونية فى سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

رغم العروض السعودية المغرية، وجهة أوروبية مفاجئة لمحمد صلاح في الموسم المقبل

التموين تصدر قرارًا جديدًا بشأن تطبيق منظومة الخبز البلدي

المتحدث العسكري يعلن سقوط طائرة هليكوبتر أثناء التدريب نتيجة عطل فني

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

قاض في بنسلفانيا يرفض وقف "جائزة المليون دولار" لإيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

35 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالأسواق

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 تصريحات هامة لوزير المالية أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

استعينوا بهذا الاسم، رسالة علي جمعة لليائسين من نصر الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads