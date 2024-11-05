مدرب ليفربول يمتدح محمد صلاح: يستطيع تكرار ما فعله ميسي ورونالدو

أشاد الهولندي آرني سلوت مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم الدولي المصري محمد صلاح، قبل مواجهة اليوم الثلاثاء، أمام باير ليفركوزن الألماني في الجولة الرابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

قال سلوت في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "محمد صلاح قادر على فعل ما فعله ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث التأثير والعمر".

وأضاف المدرب الهولندي: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن صلاح سيتراجع من حيث المستوى. هذا ليس ما نراه من حيث أرقامه وأدائه أثناء اللعب".

وبشأن انتهاء عقد محمد صلاح في شهر يونيو المقبل، علق سلوت: "لم أتحدث عن هذا الأمر معه، عقد صلاح سينتهي في نهاية الموسم. ستتواصل هذه الشائعات طالما أن مستقبله غير واضح، لكن هناك تركيز كامل على المباريات".

وتابع: "محمد صلاح في مكانة جيدة للغاية في الوقت الحالي مثلما كان منذ انتقاله إلى ليفربول قبل 7 أعوام".

وواصل: "ما يهمني كيف يلعب صلاح وما يقوله داخل غرف الملابس لتحفيز زملائه لتحقيق الفوز، وليس مهمًا كيف تفسرون منشوراته".

وأشار إلى أنه لم يتحدث مع صلاح سوى عن مباراة باير ليفركوزن، موضحًا أنه يتمنى تحقيق الفوز في لقاء دوري الأبطال.

ويعتقد سلوت أن محمد صلاح لا يعاني أي تراجع بدني رغم تخطيه الثلاثين عامًا، ويستطيع السير على نهج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللذين يواصلان اللعب رغم الاقتراب من الأربعين عاما.