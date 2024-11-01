أسرة إش إش في شوارع وسط البلد وأكتوبر لتصوير عدد من المشاهد

تسعى أسرة مسلسل إش إش الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، وتلعب خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة، للانتهاء من تصويره خلال شهر نوفمبر الجاري، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل .

تفاصيل مسلسل إش إش

وتقوم أسرة العمل حاليًا بتصوير بعض المشاهد الخارجية للعمل بين شوارع السادس من أكتوبر ووسط البلد، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 4 أيام.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن نهاية العمل ستحمل مفاجآت عديدة منها محاولة قتل إش إش التي تلعب دورها مي عمر على يد عبدالعاطي الذي يلعب دوره الفنان إيهاب فهمي.



العمل يشارك في بطولته بجانب مى عمر وماجد المصري كل من كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.