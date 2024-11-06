ليلة المفاجآت، نتائج مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت مساء يوم الثلاثاء، عن مفاجآت كبيرة أبرزها هزيمة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.



فقد حقق فريق ميلان الإيطالي مفاجاة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

😮⚽️ ميلان يفاجئ ريال مدريد بهدف سريع عن طريق مالك ثياو #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/fnj2zM5pia November 5, 2024

فينيسيوس جونيور يدرك التعادل لريال مدريد من علامة الجزاء#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_ميلان pic.twitter.com/iM2FaSLJqE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

ألفارو موراتا يضيف الهدف الثاني للميلان في شباك ريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_ميلان pic.twitter.com/q27TAtmJPi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

تيجاني ريندرز يضيف الهدف الثالث لميلان في شباك ريال مدريد#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_ميلان pic.twitter.com/J9syXYskQm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 5, 2024

كما فجر فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوز الساحق على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "خوسيه ألفالادي - Estadio Jose Alvalade" بالعاصمة لشبونة.

بينما أسقط فريق ليفربول ضيفه باير ليفركوزن الألماني بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء أيضًا، على ملعب "أنفيلد".

اسيست صلاح في هدف ليفربول الثالث🤤pic.twitter.com/FWHlTUuEk4 — عالم صلاح (@SalahWorld11) November 5, 2024

في حين تعادل فريق يوفنتوس أمام مضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله، على ملعب "بيار موروا - Stade Pierre Mauroy" بمدينة فيلنوف داسك الفرنسية.

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1).