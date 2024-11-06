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رياضة

ليلة المفاجآت، نتائج مباريات الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرت مساء يوم الثلاثاء، عن مفاجآت كبيرة أبرزها هزيمة فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي.


فقد حقق فريق ميلان الإيطالي مفاجاة كبيرة بفوزه العريض على مضيفه ريال مدريد في عقر داره (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام فقط من سقوط ريال مدريد في عقر داره أيضًا أمام غريمه التقليدي برشلونة (0-4) في "الكلاسيكو"، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 11 للدوري الإسباني.

كما فجر فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مفاجأة من العيار الثقيل بفوز الساحق على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي (4-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "خوسيه ألفالادي - Estadio Jose Alvalade" بالعاصمة لشبونة.

بينما أسقط فريق ليفربول ضيفه باير ليفركوزن الألماني بأربعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء أيضًا، على ملعب "أنفيلد".

في حين تعادل فريق يوفنتوس أمام مضيفه ليل الفرنسي بهدف لمثله، على ملعب "بيار موروا - Stade Pierre Mauroy" بمدينة فيلنوف داسك الفرنسية.

وفي ما يلي نتائج مباريات مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم:

آيندهوفن (هولندا) x جيرونا (إسبانيا) – (4-0)

سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) x دينامو زغرب (كرواتيا) – (1-4)

سبورتينج لشبونة (البرتغال) x مانشستر سيتي (إنجلترا) – (4-1)

سيلتك (إسكتلندا) - لايبزيج (ألمانيا) – (3-1)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) x شتورم غراتس (النمسا) – (1-0)

ريال مدريد (إسبانيا) x ميلان (إيطاليا) – (1-3)

ليفربول (إنجلترا) x باير ليفركوزن (ألمانيا) – (4-0)

ليل (فرنسا) x يوفنتوس (إيطاليا) – (1-1)

بولونيا (إيطاليا) x موناكو (فرنسا) – (0-1).

 

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