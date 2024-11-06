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حريق بمخزن إطارات سيارات ببندر جرجا في سوهاج

حريق بمخزن إطارات
حريق بمخزن إطارات في سوهاج، فيتو

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمخزن إطارات سيارات بشارع الفؤاد بالطابق الأرضي لأحد العمارات حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم إخماده دون إصابات وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.


الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب حريق بمخزن إطارات ببندر جرجا دون إصابات

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمد صفوت رئيس وحدة مباحث قسم جرجا بنشوب حريق محدود بمخزن إطارات سيارات والكائن بالطابق الأرضي بعقار ملك “حسين م م”، 36 عام- حاصل علي دبلوم، مقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال والفحص تبين لم ينجــم الحريق عن ثمــة إصابـــات  وأن التلفيات “إحتراق كمية من إطارات السيارات”. 


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والتوصيلات الكهربائية العشوائية وراء الحريق 
وخلال التحقيقات أفاد المالك بمضمون ما سبق  وأضاف بأن سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمخزن ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية  تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

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