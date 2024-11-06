الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ربة منزل تحاول التخلص من حياتها بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج، ووالدتها تكشف السبب

إصابة ربة منزل بحالة
إصابة ربة منزل بحالة تسمم في سوهاج، فيتو

أصيبت ربة منزل لا تتجاوز الثلاثين عامًا بحالة تسمم لتناولها قرص حفظ الغلال وذلك لخلافات أسرية حيث نقلت من مستشفى دار السلام المركزي إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.


إصابة ربة منزل بحالة تسمم لتناولها قرص حفظ الغلال بمركز دار السلام 

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبد الصبور مفتش مباحث المركز بتلقي الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول “أسماء ر ا ن”، 30 عامًا -  تعمل بمحل أجهزة كهربائية إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة “حالة تسمم“ ”إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال” وتم تحويلها  لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمه بمركز دار السلام.


التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والحادث لسوء حالتها النفسية 

وبانتقال الجهات الأمنية أفادت والدتها “سمارة ع س م”، 50 عامًا - ربة منزل، مقيمه بذات الناحية أثناء تواجد ابنتها المذكورة بالمنزل تناولت "قرص لحفظ الغلال" مما أدى لإصابتها لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابة ربة منزل بحالة تسمم الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج بسبب خلافات خلافات أسرية شرطة دار السلام مستشفى سوهاج الجامعى الجديد مركز شرطة دار السلام نفي الشبهة الجنائية

الأكثر قراءة

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

واقترب الحسم، ترامب يحصد 212 صوتا بالمجمع الانتخابي و113 لهاريس

سارة ماكبرايد، أول متحول جنسيا بشكل علني في الكونجرس الأمريكي

نجوم هوليوود ينشرون صورهم مع علامة التصويت في الانتخابات الأمريكية

حملة هاريس تستعد لـ"جحيم قانوني" بعد إعلان نتائج الانتخابات

بصورة مثيرة، محمد صلاح يحتفل برباعية باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

وسائل إعلام: ترامب يحصد حتى الآن 205 من أصوات المجمع الانتخابي وهاريس 117

نائبة بالكونجرس: تصريحات أوباما تكشف نية الديمقراطيين لـ "سرقة الانتخابات"

منوعات

المزيد

كاميرا الهاتف فضحتها، موقف محرج كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

سر "حج" آلاف الأمريكيين إلى قبر سوزان أنتوني في الانتخابات الأمريكية

الأغلى في تاريخ أمريكا، كم أنفق ترامب وهاريس على حملاتهما الانتخابية؟

بعد اتهام ماسك، جوجل تكشف سبب إخفاء بيانات عن مراكز الاقتراع لمؤيدي ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads