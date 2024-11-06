ربة منزل تحاول التخلص من حياتها بـ"الحبة القاتلة" في سوهاج، ووالدتها تكشف السبب

أصيبت ربة منزل لا تتجاوز الثلاثين عامًا بحالة تسمم لتناولها قرص حفظ الغلال وذلك لخلافات أسرية حيث نقلت من مستشفى دار السلام المركزي إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.



إصابة ربة منزل بحالة تسمم لتناولها قرص حفظ الغلال بمركز دار السلام

تلقى اللواء صبري عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم محمد عبد الصبور مفتش مباحث المركز بتلقي الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول “أسماء ر ا ن”، 30 عامًا - تعمل بمحل أجهزة كهربائية إلى مستشفى دار السلام المركزي مصابة “حالة تسمم“ ”إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال” وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمه بمركز دار السلام.



التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية والحادث لسوء حالتها النفسية

وبانتقال الجهات الأمنية أفادت والدتها “سمارة ع س م”، 50 عامًا - ربة منزل، مقيمه بذات الناحية أثناء تواجد ابنتها المذكورة بالمنزل تناولت "قرص لحفظ الغلال" مما أدى لإصابتها لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفت الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

