إصابة ربة منزل بتسمم بسبب تناولها قرص حفظ الغلال في سوهاج

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغا من المستشفى العام بطهطا بوصول ربة منزل مصابة بحالة تسمم، حيث تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بإصابة ربة منزل بحالة تسمم

ترجع الواقعة إلى تلقي اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه ما يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث مركز شرطة جهينة بتلقيه بلاغا بوصول المدعوة أمينة ا ع س- سن 50 ربة منزل إلى مستشفى طهطا العام مصابة بـ "حالة تسمم" بسبب تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ومقيمة بمركز جهينة

التحقيقات تكشف تناول المذكورة قرص حفظ الغلال ونفي الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أفادا كل من المصابه المذكورة وزوجها محمود ا م ع- سن 54 عامل - ومقيم بذات الناحية أثناء تواجدها بالمنزل تناولت "قرص حفظ الغلال" مما أدى لإصابتها لسوء حالتها النفسية ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيقات