الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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عقارات

تسليم قطع الأراضي بمنطقة الرابية المضافة للشروق

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

يواصل جهاز مدينة الشروق  تسليم الدفعه الأولى لقطع الأراضى بمنطقة الرابيه والواقعه بإمتداد المدينه،وذلك فى يومها الثانى والبالغ إجمالى عددهم (45) قطعه  

ويتم مراجعة المستندات بمقر الجهاز والإنتقال على الطبيعه لتسليم كلًا منهم القطعه المخصصه له، ومن المقرر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر تسليم القطع أرقام (3-4-8-10-12-13-14-17-19-20) بلوك (6)، والخميس 7 نوفمبر للقطع أرقام (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17) بلوك (7)، مع تخصيص يوم الأحد 10 نوفمبر للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الإستلام موجهًا بسرعة إنهاء الإجراءات الإداريه للتسليم تيسيرًا على العملاء.

كما قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضًا مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين.

 

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