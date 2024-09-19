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جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

جورجينا رودريجز،
جورجينا رودريجز، فيتو

زارت جورجينا رودريجز منذ أيام قليلة مدينة "جاكا" الإسبانية، التي شهدت مرحلة طفولتها، بعد أن انتقلت من الأرجنتين إلى إسبانيا برفقة عائلتها.

وشكلت هذه الزيارة فرصة لجورجينا حتى تحقق أحلام طفولتها، التي لم تتمكن من تحقيقها بسبب الفقر، إذ ذهبت لإحدى محلات الحلويات الشهيرة بالمدينة، واشترت منها، كما تناولت الغداء في أحد المطاعم الشهيرة هناك، الذي قطعت على نفسها وعدا في طفولتها بزيارته وتناول الطعام فيه.

وتأتي هذه الزيارة ضمن أحداث تصوير بعض المشاهد الأخيرة للجزء الثالث من الفيلم الوثائقي عن حياتها على منصة "نتفليكس"، بعد أن حقق الجزآن الأول والثاني نجاحا كبيرا.

وتنطلق اليوم بداية أولى حلقات الجزء الثالث من السلسلة الوثائقية عن حياة صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

يُذكر أن الجزء الثالث من الوثائقي "أنا جورجينا" يتطرق لمرحلة طفولة شريكة نجم كرة القدم الأكثر شهرة، التي كانت تقطن فيها بمدينة "جاكا" الإسبانية، إذ كانت ترغب في أن تحترف الرقص وتُصبح مشهورة، لكن ضعف حالتها المادية حال دون الحصول على دروس خصوصية للتعلم.

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جورجينا رودريجز الأرجنتين اسبانيا كريستيانو رونالدو

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