النيابة تصرح بدفن جثة فتاة قفزت من بلكونة شقة صديقها
صرحت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية بدفن جثة فتاة من منطقة بولاق أبو العلا، توفيت بعد قفزها من شرفة شقة صديقها.
واستلمت أسرة الفتاة جثتها من مشرحة زينهم ودفنتها في مقابر العائلة.
وفي سياق التحقيقات، كشف مصدر أمني عن تفاصيل واقعة وفاة الفتاة، حيث عُثر على جثتها ليلة أمس في أحد الشوارع.
وأوضح المصدر أن الفتاة قفزت من الطابق السابع بعد نشوب مشاجرة بينها وبين صديقها، الذي رفض إعطاءها أموالًا وهددها بإحضار أصدقائه، مما دفعها للقفز من الشرفة.
كان قسم شرطة بولاق أبو العلا قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة في أحد الشوارع بالمنطقة.
انتقلت على الفور أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث عُثر على جثة الفتاة التي كانت تعاني من كسور وكدمات متفرقة في جسمها.
بعد إجراء التحريات الأولية، تبين أن الفتاة سقطت من الطابق السابع أثناء وجودها مع صديقها، وتسبب خلاف مالي في نشوب المشاجرة التي أدت إلى القفز.
وجرى القبض على صديق الفتاة للوقوف على ملابسات الحادث، وإجراء التحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
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