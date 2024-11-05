بيكره إسرائيل، تفاصيل اعتقال الشرطة الأمريكية شخصا بحوزته مسدسا أمام الكونجرس

أعلنت شرطة الكونجرس الأمريكى، مساء اليوم، اعتقال شخص بحوزته شعلة ومسدس طلقات مضيئة.

شرطة الكونجرس تعتقل شخصا بحوزته مسدس طلقات مضيئة

وقالت شرطة الكونجرس الأمريكى، إنها اعتقلت شخصا بحوزته شعلة ومسدس طلقات مضيئة، وذلك في ظل تأهب أمني في أنحاء البلاد لتأمين الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

الشخص المعتقل كاره لإسرائيل وأراد تسليم رسالة للكونجرس

من جانبها، نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مصادر، إن الشخص الذي اعتقلته الشرطة كان ينوي تسليم بيان إلى الكونجرس.

وأوضحت "فوكس نيوز"، إن الشخص المعتقل لديه تصريحات "مناهضة للحكومة الأمريكية ومعادية لإسرائيل".