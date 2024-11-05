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ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 8، زواج صبا مبارك ومحمد علاء

أبطال وتر حساس، فيتو
أبطال وتر حساس، فيتو

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 8 حول حدوث أزمة بين ليلى ومازن بسبب ذهاب ليلى إلى منزل عبد الرحمن لتناول وجبة طعام، وحينما يعلم مازن بالأمر يثور ويشعر بغضب شديد وتوجه والدة ليلى اللوم إليها هي وسلمي.

 

وخلال الحلقة يطلب وليد من سلمى أن توفر له فرصة للسفر خارج البلاد بعدما كشفت كاميليا أمره وأنه كان بصدد التسجيل لها لتوثيق اعترافاتها فيما ارتكبته في الماضي، وتتفاجأ ليلى بقدوم فرح إليها تخبرها أنها كانت على علاقة بمازن وأن ليلى تستحق شخصًا أفضل، وتسرع ليلى وترسل إلى مازن طالبة التوضيح فيقابل مازن حبيبته القديمة فرح ويهددها ويمنعها من التواصل مرة أخرى مع ليلى ويعرض عليها المال ولكنها ترفض وتتركه وترحل.

وحينما تعلم سلمى بالأمر تطلب من ليلى ألا تخبر أحدًا، ولكن ليلى تعترف أنها أرسلت لمازن، فتذهب سلمى بنفسها إلى كافيتيريا النادي ووصلت إلى رقم فرح من أحد زملائها، وحينما يعلم مدير المطعم بالأمر يتواصل مع مازن الذي بدوره يطلب من كاميليا إيجاد حل لمنع سلمى من الوصول لفرح حتى لا تنتهي علاقته بليلى.

وعلى جانب آخر تتودد رغدة إلى مازن خاصة بعدما علمت أنه شريك بالمطعم الذي ترتاده، ويحتفل الجميع بعيد ميلاد ابنة سلمى، بينما يقرر والد كاميليا طردها بشكل غير مباشر من مكتبه ويعود هو إليه، وحينما يذهب رشيد إليه ليخبره بموضوع الطلاق تثور كاميليا وتطلب من رشيد عدم إخبار أي شخص آخر وتطلب منه سحب عمله من المكتب الخاص بنور الدين ونقله إلى مكتبها الجديد، وحينما يذهب إليها لإتمام الطلاق أثناء إعداد مكتبها تطلب منه الحصول على صورة تجمعهما للحفاظ على مظهرها أمام الجميع.

وتقرر سلمى الانفصال عن أكرم، وذلك لكي تتمكن من الزواج من رشيد، وبينما كانت تتواجد في منزله لإتمام الزيجة تذهب كاميليا إلى سيارته لوضع جهاز تتبع بناء على نصيحة من رغدة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

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