الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

 ارتفعت  مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 30939 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47%  عند مستوى 38348 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45%  عند مستوى 13573 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37%  عند مستوى 8145 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 11370 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12%  عند مستوى 3181 نقطة.

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