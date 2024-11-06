ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 30939 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 38348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13573 نقطة.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 8145 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 11370 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 3181 نقطة.