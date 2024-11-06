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اقتصاد

89.8 % صافى تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات منتصف الاسبوع

البورصة،فيتو
البورصة،فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات منتصف الاسبوع  نسبة 89.8 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.6%و العرب على 4.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

 و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 68.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 44.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 834.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.506,1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات منتصف الاسبوع 

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.225 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 30793 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38172 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13513 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 


وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 8116 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11315 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة.

 

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