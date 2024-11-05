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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع رئيس "إس إل بى" دعم مبادرات التحول الرقمي بالقطاع

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء، فيتو
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عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي".


وتناول اللقاء التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ودعم الشركة المستمر لمبادرات الوزارة المختلفة، ولاسيما مبادرات التحول الرقمي للقطاع والتي يأتي على رأسها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التي توفر وصولًا سهلًا وسريعًا وملائمًا إلى المعلومات الأساسية والبيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية الحقول المتقادمة عبر البوابة. 


كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات. والتطرق لدراسة التقاط الكربون وتخزينه في دلتا النيل البحرية التي أجريت بالتعاون مع كل من شركة إيجاس وشل في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إيجبس 2022، والتي تضمنت تقييم العديد من الخزانات وطبقات المياه الجوفية المالحة لتحديد مواقع الكربون وتخزينه في المناطق البحرية في دلتا النيل.

 

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