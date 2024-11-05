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أخبار مصر

غلق وتشميع فرع لمحل حلويات شهير بأكتوبر لعدم استكمال التراخيص (صور)

غلق وتشميع المحال
غلق وتشميع المحال
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شهدت مدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة من قبل جهاز المدينة لتنفيذ القانون على المحال التجارية والأنشطة المختلفة التي تتجاوز أحكامه وقد تم اتخاذ قرار بغلق وتشميع العديد من هذه المحال، وبينها فرع لمحل حلويات شهير، وذلك بعد استنفادها للمهل الممنوحة لها لتقنين أوضاعها.

وأكدت مصادر بجهاز مدينة 6 أكتوبر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الجهاز على تطبيق القانون وضبط المخالفات، حيث أن هذه المحال لم تدفع الرسوم المقررة ولم تستكمل الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة.

وأوضحت المصادر أن الحملة ستستمر في الفترة المقبلة، وستشمل جميع المناطق بالمدينة، وذلك لضمان الالتزام بالقانون وحفظ حقوق المواطنين.

ودعت الأجهزة المعنية جميع مالكي المحال التجارية إلى سرعة استكمال أوراقهم وتسوية أوضاعهم، تجنبًا للإجراءات القانونية.

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