الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال آسيا، النصر السعودي يتقدم على العين الإماراتي بثلاثية في الشوط الأول

النصر
النصر

تقدم النصر السعودي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

وسجل أهداف النصر الثلاثة كل من تاليسكا وكريستيانو رونلدو وأنجولو خلال الشوط الأول.

 

تشكيل النصر السعودي ضد العين الإماراتي

الصورة

تشكيل العين الإماراتي ضد النصر 

الصورة

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعد بظهور فريق النصر بشكل أفضل خلال مباراة العين الإماراتي وأنا أعلم جيدًا تاريخ النصر ضد العين وكيف سيلعب الفريق الإماراتي".

 

مباراة النصر ضد العين

وفسر المدرب الإيطالي تذبذب مستوى ونتائج النصر السعودي في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع الخلود والهلال وتوديع كأس خادم الحرمين أمام التعاون بأنه يعمل على تصحيح الأخطاء، ويراهن على تقديم مستوى متميز في مباراة العين.

وتابع: "نسعى إلى الوصول لأفضل طريقة لعب ممكنة ونتطلع أن تكون مباراة العين، بداية لاستقرار المستوى".

وحصد النصر 7 نقاط على مدار 3 مباريات في دوري النخبة الآسيوي، مقابل نقطة وحيدة في جعبة العين.

موعد مباراة النصر والعين

ويستقبل النصر ضيفه العين، على ملعب الأول بارك، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

موعد مباراة النصر والعين مباراة العين الإماراتي مباراة النصر والعين مباراة النصر ضد العين

مواد متعلقة

رسميا، اللجنة الأوليمبية تعيد وليد عطا لقائمة المرشحين لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

دوري أبطال أوروبا، مبابي يقود هجوم ريال مدريد ضد ميلان

دوري أبطال آسيا، الكشف عن تشكيل موقعة النصر السعودي والعين الإماراتي

بمشاركة تريزيجيه، الريان القطري يهزم باختاكور بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

زيادات جديدة في أسعار السجائر

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

محافظة الجيزة تغلق مدارس سودانية ويمنية مخالفة ببولاق الدكرور (صور)

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام باير ليفركوزن

عقرب سام وصهيوني حتى النخاع، معلومات عن يسرائيل كاتس وزير دفاع الاحتلال الجديد

منوعات

المزيد

مسجد بولاية أوهايو يتحول إلى مركز اقتراع في الانتخابات الأمريكية (فيديو)

إصابة الملكة كاميلا بعدوى في الصدر

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بعد زيادة الشرقية للدخان، أسعار السجائر الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أقضى الصلوات الفائتة من سنين؟ أمين الفتوى يجيب

يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر فما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بالنجاح وسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads