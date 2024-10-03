قناة الحياة تعرض حوارا للراحلة جيهان السادات مع عمرو الليثي

بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، تعرض قناة الحياة على مدار ثلاثة أيام بدءا من غد الجمعة والسبت والأحد في العاشرة مساءً، حوار للسيدة الراحلة جيهان السادات مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس".

انتصارات أكتوبر المجيدة



وتتحدث جيهان السادات عن حياة الزعيم الراحل أنور السادات، كما تكشف عن لحظة اتخاذه قرار الحرب، كما تتحدث عن الرئيس السادات الإنسان وكيف كان رومانسيا معها، وما أسباب اغتياله، وأدق أسرار نصر أكتوبر، وأسرار حصوله على جائزة نوبل.



وتكشف حرم الرئيس الراحل عن ما تضمنه نصر أكتوبر المجيد، مرورًا بمبادرة السلام ومعاهدة كامب ديفيد، وكيف انسحب بموجبها آخر جندي إسرائيلي من سيناء، وتتحدث جيهان السادات عن الضغوط التي تعرض لها الرئيس السادات حتى لا يقوم بتوقيع المعاهدة.



كذلك تتحدث عن الجانب الإنساني فى حياة السادات ارتباطها به، منذ أن كان ضابطا صغيرا، وتروى قصة اللقاء الأول بينهما فى مدينة السويس، وكيف تم التعارف، وظروف زواجهما، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الجمعة والسبت والأحد على قناة الحياة.