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أخبار مصر

وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع وزير الطاقة القبرصي لبحث سبل التعاون

بدوي خلال اللقاء،فيتو
بدوي خلال اللقاء،فيتو

عقد المهندس كريم بدوي جلسة مباحثات مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو، بحضور السفير شريف عيسي سفير مصر بالإمارات. 

وذلك في إطار مشاركة وزير البترول  في فعاليات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، الذي يتم عقده خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي . 

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في ظل تنامى اكتشافات الغاز الطبيعي في قبرص وتوافر البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر. 

ومن جانبه أعرب الوزير القبرصي عن تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر من خلال تكثيف الحوار بهدف تفعيل التعاون في مجال الغاز الطبيعي. 

وأكد أن مصر شريك مهم لقبرص بالمنطقة، كما أكد الوزير القبرصي تأييده لخيار نقل الغاز من قبرص إلى الأسواق الخارجية عبر تسهيلات الإسالة المصرية كونه ذو أفضلية اقتصادية تنافسية.

 

ربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بتسهيلات الإنتاج المصرية

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين ولا سيما في مجال الطاقة، لافتًا إلى حرص مصر على تقديم الدعم الكامل للجانب القبرصي بما يُمكّن قبرص وشركائها من شركات الطاقة العالمية من ربط إنتاج حقول الغاز القبرصية بتسهيلات الإنتاج المصرية في إطار الاتفاقية الحكومية بين مصر وقبرص، وذلك من خلال الشبكة الواسعة والمتكاملة من البنية التحتية للغاز الطبيعي في مصر.

وتناول اللقاء موقف المفاوضات بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية الحكومية الخاصة بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من قبرص إلى مصر بحيث يتم توسيع مجال التعاون بها ليشمل كافة المشروعات المستقبلية التي يتم مناقشتها فيما يتعلق بتنمية حقول الغاز في قبرص وفرص نقله لمصر.

كما تضمنت المناقشات مستجدات موقف تنمية حقلي أفروديت وكورونوس القبرصيين وربط الإنتاج من الحقلين بالتسهيلات المصرية لما يمثله ذلك الحل من جدوى اقتصادية كبيرة لاستغلال الغاز القبرصي.

وناقش الجانبان كذلك اخر المستجدات بشأن موقف الهيكل التجاري لتنمية حقل كورونوس القبرصي بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين القبرصي والمصري والشركات المشاركة في تنمية الحقل.

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