ياسر إبراهيم يؤدي تدريبات تأهيليه للتعافي من الإصابة على هامش مران الأهلي

الأهلي، أدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي يعاني منها وذلك علي هامش مران الفريق الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش.

وتأكد غياب مدافع الفريق عن مباراة زد الخميس القادم حيث يعاني اللاعب من الإصابة بآلام في منطقة الحوض.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره زد إف سي في المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويفقد النادي الأهلي جهود خماسي الفريق أمام منافسه زد في المباراة المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل.

ويغيب عن الأهلي كل من أشرف داري وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني وعلي معلول بسبب الإصابة.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة زد المقرر لها الخميس القادم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الاستعانة بخدمات محمود كهربا لاعب الفريق في جزء من مباراة زد المقرر لها الخميس القادم حيث يستعيد الأهلي اللاعب في قائمة مباراة زد القادمة بعد غيابه عن مباراة سيراميكا بسبب آلام الركبة.

يجتمع مارسيل كولر مع جهازه المعاون اليوم لبحث استعدادات الفريق لمواجهة زد المرتقبة.

كما يعقد كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة زد الخميس القادم.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة زد الخميس القادم في الدوري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى



ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري.