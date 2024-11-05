الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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سياسة

رئيس الشيوخ يؤكد أهمية التنسيق المشترك بين مصر وصربيا

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ في صربيا

أكد المستشارُ عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ، تطلّعَهُ لتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ بين مصر وصربيا. 

زيارة رئيس مجلس الشيوخ إلى صربيا

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفيٍّ مع رئيسةِ الجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ، آنا برنابيت، حيث توجَّهَ المستشارُ عبدُ الوهابِ عبدُ الرازقِ، رئيسُ مجلسِ الشيوخِ، إلى صربيا في زيارةٍ رسميةٍ اليوم.
 

العلاقات التاريخية بين مصر وصربيا

وأشارَ رئيس الشيوخ، إلى العلاقاتِ التاريخيةِ بين مصرَ وصربيا التي تعودُ إلى عامِ 1908، موضحًا أن القيادةَ السياسيةَ في البلدين تدعمُ تعزيزَ هذهِ العلاقاتِ، وخصَّ بالذكرِ الزخمَ الإيجابيَّ بعد زياراتِ الرئيسين عبدِ الفتاحِ السيسي وألكسندر فوتشيتش، وتوقيعِ اتفاقيةِ التجارةِ الحرةِ التي تُسهمُ في تعزيزِ التعاونِ الاقتصاديِّ والتجاري.
 

تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وصربيا 

وأعلنَ عن تشكيلِ جمعيةِ صداقةٍ بين مجلسِ الشيوخِ المصري والجمعيةِ الوطنيةِ الصربيةِ في أكتوبر 2024، برئاسةِ النائبِ حسين عبدِ اللهِ عبدِ العالِ، لتوطيدِ التعاونِ البرلماني. 

التنسيق بين مصر وصربيا في القضايا المشتركة

وشدَّدَ على أهميةِ استمرارِ التنسيقِ والحوارِ الثنائيِّ حولَ القضايا ذاتِ الأولويةِ المشتركةِ، وتعزيزِ التعاونِ في مجالاتٍ متعددةٍ مثل الاقتصادِ، الزراعةِ، الطاقةِ، والسياحةِ، وتنظيمِ اجتماعاتٍ منتظمةٍ للتعاونِ الثنائي.

وأعربتْ برنابيتش عن شكرِها لتشكيلِ لجنةِ الصداقةِ من جانبِ مجلسِ الشيوخِ المصري، معلنة تشكيلِ جمعيةٍ مناظرةٍ لتعزيزِ التعاونِ البرلمانيِّ بين البلدين، كما أكّدتْ على سعيِ الجمعيةِ للعملِ على تنفيذِ عشرِ اتفاقياتٍ موقّعةٍ بين البلدين في يوليو الماضي.

حضرَ اللقاءَ المستشارُ محمود عتمان، أمينُ عامِّ مجلسِ الشيوخِ والنوابُ: حسين خضير – ناجح جلال – سها سعيد.

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