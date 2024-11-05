تضامن البحيرة تنظم معرض "بداية" لتنمية الأسرة

تنظم مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، معرضا لتنمية الأسرة على مدار 3 أيام اعتبارا من غد الأربعاء الموافق 6 نوفمبر وحتى 8 نوفمبر الجاري بنزل الشباب بمدينة دمنهور وذلك بمشاركة الجمعيات التابعة للمديرية والتى تعمل فى مجال التنمية والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

صناعة المفروشات والأركيت والمشغولات اليدوية والإكسسوارات

حيث يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية مثل صناعة المفروشات والأركيت والمشغولات اليدوية والإكسسوارات، ولعب الأطفال المصنوعة من القطن والأقمشة القطيفة والمخبوزات وحياكة الملابس، بالإضافة إلى مشاركة معرض الأسر المنتجة ببعض المفروشات والسجاد اليدوى والتابلوهات المشغولة يدويا والكليم، وأيضا الإكسسوارات والأنتيكات المصنوعة من قرن الجاموس وأيضا وجبات المرأة العاملة.

رفع مستوى المعيشه للأسر المصرية

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز قدرات المرأة المصرية وتفعيل مشاركتها في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية ورفع الأعباء عن كاهلهم.