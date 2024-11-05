مسروقات بـ 30 مليون جنيه، تفاصيل جديدة عن سرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية بالعجوزة

ذكر مؤرخ الأسرة الملكية في التحقيقات، أن لصوصًا تسللوا إلى مخزن شقته، وقاموا بسرقة 56 كتابًا نادرا، وتمثالًا من البرونز للملك أحمد فؤاد، وتمثالًا آخر أكريليك، من داخل الشقة، وتجاوزت قيمة المسروقات حاجز الـ 30 مليون جنيه.

وأضاف المؤرخ ماجد فرج أنه تمت سرقة 8 تماثيل مستنسخة من أسرة محمد علي، موضحًا أن قائمة المسروقات كانت داخل مخزن مغلق منذ سنوات تم سرقته بالكامل، ومن بين المسروقات 1000 كتاب من ألبومات مصر الملكية سعر النسخة 4000 جنيه.

وكشفت التحقيقات عن المسروقات التي استولى عليها حارس عقار و6 آخرين من شقة مؤرخ الأسرة الملكية في منطقة العجوزة.

وأفادت التحقيقات أن المسروقات كانت في غرفة "مخزن" داخل الشقة، وتضمنت قرابة 1000 ألف كتاب نادر من ألبومات مصر الملكية و100 ألف نسخة من مجلة مصر المحروسة إضافة إلى عدد من التماثيل قارب على 9 تماثيل تابعة لأسرة محمد علي.

القبض على المتهمين في الجيزة

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على المتهمين بسرقة شقة مؤرخ الأسرة الملكية، بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم الرئيسي في الواقعة، هو البواب بالاشتراك مع آخرين، وألقي القبض على 7 منهم، وبحوزتهم جزء من المسروقات المستولى عليها، وجار تكثيف الجهود للقبض على الباقين.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة العجوزة بتلقيه بلاغا من مؤرخ الأسرة الملكية المتحدث باسم الملك أحمد فؤاد بسرقة شقته بدائرة القسم، انتقلت على الفور قوة أمنية إلى الشقة لفحص البلاغ.

شكلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.