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رياضة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

 الأهلي، يمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد للفريق استعدادا لمواجهة زد. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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