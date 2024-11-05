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نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يبحث سير إنشاء مركز التطوير المهني

نائب رئيس جامعة طيبة
نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

استقبل الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أمل عبد الواحد، مدير مشروع مراكز التطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك لبحث سير أعمال إنشاء مركز التطوير المهني بالجامعة.

الجامعة التكنولوجية  

وأكد الدكتور رسلان خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الإدارة المركزية للجامعة، أهمية هذا المشروع في دعم الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية. وأوضح أن المركز سيعمل على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للطلاب، بما في ذلك التخطيط الوظيفي، وتنمية المهارات، وتوفير فرص التدريب العملي، والربط مع سوق العمل.

وأشار الدكتور رسلان إلى أن إنشاء المركز يأتي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في نقل الخبرات والمعرفة وتطوير الكوادر الوطنية.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل عبد الواحد عن سعادتها بالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية، مؤكدة على أهمية هذا المشروع في دعم أهداف الجامعة في تحقيق التميز والريادة. وأوضحت أن المركز سيوفر للطلاب برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات المهنية التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن مستقبلهم المهني.

وفي ختام الزيارة، اصطحب نائب رئيس الجامعة الدكتورة أمل في جولة تفقدية لمعرفة الإمكانات التي تتمتع بها الجامعة، كما زارا معارض منتجات الطلاب التي تعكس مدى الإبداع والابتكار لدى طلاب الجامعة.

 

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