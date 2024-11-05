نائب محافظ الأقصر يشارك في تدشين مبادرة ظواهر (صور)

شارك الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر فى تدشين مبادرة ظواهر، وذلك بحضور صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

مبادرة ظواهر

والمبادرة أسسها مجموعة من شباب الأقصر، ولها محورين وهما الوعى والمسئولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلي الحد من الظواهر السلبية فى المجتمع المصرى كما تهدف للارتقاء بالفكر الشبابى ورفع الوعى المجتمعى وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره.

ويشارك في المبادرة عدة جهات مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

وفى كلمته، قال نائب محافظ الأقصر أن مواطنى المحافظة ورثوا السلوكيات الطيبة والقويمة من جذورهم الضاربة فى التاريخ من الالاف السنين، وكذا من خلال تعاملاتهم اليومية مع السياح من مختلف الجنسيات، مضيفا أنه لا بد من توجيه المواطنين نحو الظواهر البناءة وتسليط الضوء عليها وعلى المبادرات الرائدة مثل المُبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتى حققت فيها محافظة الأقصر مركز متقدم على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشاد أبو زيد بالمبادرة الوليدة قائلا: "مصرون على إنجاح هذه المبادرة ومتابعتها، وذلك بمشاركة كافة المراكز والمدن"، وقال إن العمل التطوعى والتسامح والتعاون وما إلى ذلك من صفات إيجابية لابد وأن تكون صفات سائدة لدى جميع أطياف المجتمع، وعلى الجميع أن يكون لهم دور إيجابي فى مواجهة أى سلوكيات دخيلة.

وأشاد بالشباب مؤسسى المُبادرة ووجه لهم كل التحية والدعم مؤكدا على متابعة تنفيذ المبادرة بشكل دورى.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية تعمل فى هذه المبادرة من خلال فتيات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وسيتم عقد ورش تدريبية وعقد لقاءات ونشر بعض النصائح عن الظواهر السلبية من خلال صفحات المديرية على منصات التواصل الاجتماعى ومشاركة الهاشتاج الخاص بالمبادرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم للمبادرة الجديدة، مشيرة إلى ظاهرة قيادة الدراجات النارية التى تسير بسرعة كبيرة فى شوارع الأقصر ونصحت الشباب بالبعد عن هذه الممارسات وتمنت أن تتلاشى هذه الظاهرة حتى لا يدخل قائدي هذه الدراجات فى عواقب وخيمة قد تودى بحياتهم.



وفى ختام اللقاء قدم أحد مؤسسى المبادرة عرضا تفصيلا للمبادرة بكافة محاورها ورؤيتها وأهدافها والجهات الداعمة والشريكة، حضر المؤتمر الافتتاحى صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم ورجال الأزهر والأوقاف والعديد من الرائدات الريفيات ومتدربات الخدمة العامة.

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