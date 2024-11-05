ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في البحيرة

تنشر “ فيتو” أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 8 أشخاص آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص

حيث أسفر الحادث عن وفاة رحاب شحاتة سعيد، 35 عاما، مقيمة رشيد، وحسام سلامة أرنست دنيان، 33 عاما، مقيم المنتزة بالاسكندرية والمصابين هم، حنين مصطفى أيوب، 3 سنوات، اشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وحبيبة مصطفى أيوب، 14 عاما، كدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم واشتباه ما بعد الارتجاج،، سحر حسين محمد، 45 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، منة عاطف محمد شحاتة، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وماجدة ذكى الشاذلى، 60 عاما، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، سولاف محمد الشاذلى، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، محمد محمد إبراهيم، 35 عاما، كدمات متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، على محمد درويش، 22 عاما، كدمات وخدوش متفرقة بالجسم.

مصرع شخصين بينهما سيدة وإصابة ٨ آخرين بينهم ٤ أطفال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الساحلي بنطاق مركز إدكو، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة المختصة وتبين مصرع شخصين بينهما سيدة، وإصابة ٨ آخرين بينهم ٤ أطفال بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إدكو لتلقي العلاج اللازم

تم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتم العمل من الأجهزة المختصة لإعادة فتح الطريق أمام حركة سير السيارات.

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